Біля Катеринівки поранено українського воїна

Внаслідок ворожих обстрілів біля Катеринівки у неділю поранено українського військового.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.