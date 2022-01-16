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Біля Катеринівки поранено українського воїна

Неділя, 16 січня 2022, 17:58
Біля Катеринівки поранено українського воїна
фото Armyinform

Внаслідок ворожих обстрілів біля Катеринівки у неділю поранено українського військового.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний".

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Деталі: Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – у бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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