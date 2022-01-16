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Возле Катериновки ранен украинский воин

Воскресенье, 16 января 2022, 18:58
фото Armyinform

В результате вражеских обстрелов возле Катериновки в воскресенье ранен украинский военный.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: В целом с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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