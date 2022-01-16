Возле Катериновки ранен украинский воин

В результате вражеских обстрелов возле Катериновки в воскресенье ранен украинский военный.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

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Детали: В целом с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – в сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.