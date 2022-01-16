У Росії кажуть, що не бояться санкцій: дуже самодостатня країна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною, щоб не бути вразливою до запропонованих Заходом санкцій.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми досить велика країна і дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти цих санкцій".

Деталі: Він наголосив, що США "примушують жити під санкціями", а Росія у відповідь на це розвиває внутрішнє виробництво та економіку, щоб компенсувати дефіцит певних імпортних частин та елементів.

"Ми самі виробляємо, що дає прискорення нашій національній економіці", - сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, запропоновані у США нові санкції щодо Росії, які також включають рестрикції щодо російського керівництва, можуть призвести до розриву відносин між країнами.

"Потенційно такі санкції можуть призвести до припинення відносин між нашими країнами, що не відповідатиме інтересам ані Москви, ані Вашингтона", - сказав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що такий крок із боку США стане "великою помилкою".

У зв'язку з цим Пєсков звернувся до представників офіційного Вашингтона із запитанням: чи можуть ті "згадати хоч якийсь приклад ситуації, коли санкції допомогли вирішити їхню проблему?".

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