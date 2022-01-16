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У Росії кажуть, що не бояться санкцій: дуже самодостатня країна

Неділя, 16 січня 2022, 18:52
У Росії кажуть, що не бояться санкцій: дуже самодостатня країна
Дмитро Пєсков, Getty Images

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною, щоб не бути вразливою до запропонованих Заходом санкцій.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Ми досить велика країна і дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти цих санкцій".

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Деталі: Він наголосив, що США "примушують жити під санкціями", а Росія у відповідь на це розвиває внутрішнє виробництво та економіку, щоб компенсувати дефіцит певних імпортних частин та елементів.

"Ми самі виробляємо, що дає прискорення нашій національній економіці", - сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, запропоновані у США нові санкції щодо Росії, які також включають рестрикції щодо російського керівництва, можуть призвести до розриву відносин між країнами.

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"Потенційно такі санкції можуть призвести до припинення відносин між нашими країнами, що не відповідатиме інтересам ані Москви, ані Вашингтона", - сказав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що такий крок із боку США стане "великою помилкою".

У зв'язку з цим Пєсков звернувся до представників офіційного Вашингтона із запитанням: чи можуть ті "згадати хоч якийсь приклад ситуації, коли санкції допомогли вирішити їхню проблему?".

Передісторія

  • Сенатор-республіканець Марко Рубіо представив законопроєкт, який пропонує запровадити персональні санкції проти Путіна у разі нового вторгнення в Україну.
  • Раніше глава сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес представив свій законопроєкт з санкціями проти Путіна.
  • Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що ситуація щодо України залежить від вибору від кремлівського керівництва між дипломатичними переговорами і санкціями.
  • За інформацією Bloomberg, США чинять тиск на європейських союзників, щоб вони домовилися про можливі санкції проти Росії, побоюючись повільного прогресу європейців на тлі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Теми: РосіясанкціїПутін
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