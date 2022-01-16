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В России говорят, что не боятся санкций: очень самодостаточная страна

Воскресенье, 16 января 2022, 19:52
Дмитрий Песков, Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям.

Источник: Песков в интервью американскому телеканалу CNN, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций".

Детали: Он подчеркнул, что США "вынуждают жить под санкциями", а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов.

"Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике", - сказал Песков.

В то же время, по его словам, предлагаемые в США новые санкции в отношении России, которые также включают рестрикции в отношении российского руководства, могут привести к разрыву отношений между странами.

"Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг со стороны США станет "большой ошибкой".

В этой связи Песков обратился к представителям официального Вашингтона с вопросом: могут ли те "вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?".

Предыстория:

  • В США сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект, предлагающий ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину.
  • Ранее глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес представил свой законопроект с санкциями против Путина.
  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ситуация в отношении Украины зависит от выбора от кремлевского руководства между дипломатическими переговорами и санкциями.
  • По информации Bloomberg, США оказывают давление на европейских союзников, чтобы они договорились о возможных санкциях против России, опасаясь медленного прогресса европейцев на фоне потенциального вторжения РФ в Украину.

Темы: РосcиясанкцииПутин


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