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Джокович у масці прилетів у Дубай, Australian Open почався без нього

Понеділок, 17 січня 2022, 03:44
Джокович у масці прилетів у Дубай, Australian Open почався без нього
Новак Джокович, фото Getty Images

Літак з Новаком Джоковичем приземлився в Дубаї після того, як першу ракетку світу депортували з Австралії.

Джерело: AFP, Bloomberg

Деталі: Кореспондент агенції повідомив, що бачив, як тенісист виходить з літака з двома сумками і в масці.

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Також він зробив фото Джоковича.

 

Як повідомляє Bloomberg, влада Дубая не вимагає від туристів, що прибувають, бути вакцинованими, потрібен лише негативний тест на коронавірус.

Передісторія: Раніше Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати Джоковича з країни.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу Новака Джоковича затримала імміграційна служба Австралії відповідно до ухвали суду. Перед цим Джоковичу двічі анулювали візу, оскільки він не вакцинований проти коронавірусу.

Теми: спортскандалкоронавірусвакцинація
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