Джокович у масці прилетів у Дубай, Australian Open почався без нього
Понеділок, 17 січня 2022, 03:44
Літак з Новаком Джоковичем приземлився в Дубаї після того, як першу ракетку світу депортували з Австралії.
Деталі: Кореспондент агенції повідомив, що бачив, як тенісист виходить з літака з двома сумками і в масці.
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Також він зробив фото Джоковича.
Як повідомляє Bloomberg, влада Дубая не вимагає від туристів, що прибувають, бути вакцинованими, потрібен лише негативний тест на коронавірус.
Передісторія: Раніше Федеральний суд Австралії ухвалив рішення депортувати Джоковича з країни.
ВІДЕО ДНЯ
У суботу Новака Джоковича затримала імміграційна служба Австралії відповідно до ухвали суду. Перед цим Джоковичу двічі анулювали візу, оскільки він не вакцинований проти коронавірусу.