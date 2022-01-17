Джокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
Понедельник, 17 января 2022, 04:44
Самолет с Новаком Джоковичем приземлился в Дубае, после того как первую ракетку мира депортировали из Австралии.
Детали: Корреспондент агентства сообщил, что видел, как теннисист выходит из самолета с двумя сумками и в маске.
Также он сделал фото Джоковича.
Как сообщает Bloomberg, власти Дубая не требуют от прибывающих туристов быть вакцинированными, нужен лишь негативный тест на коронавирус.
Предыстория: Ранее Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.
В субботу утром Новака Джоковича по решению суда задержала иммиграционная служба Австралии. Перед этим Джоковичу дважды аннулировали визу, поскольку он не вакцинирован против коронавируса.