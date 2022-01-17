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Джокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него

Понедельник, 17 января 2022, 03:44
Джокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
Новак Джокович, фото Getty Images

Самолет с Новаком Джоковичем приземлился в Дубае, после того как первую ракетку мира депортировали из Австралии.

Источник: AFP, Bloomberg

Детали: Корреспондент агентства сообщил, что видел, как теннисист выходит из самолета с двумя сумками и в маске.

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Также он сделал фото Джоковича.

 

Как сообщает Bloomberg, власти Дубая не требуют от прибывающих туристов быть вакцинированными, нужен лишь негативный тест на коронавирус.

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Предыстория: Ранее Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны.

В субботу утром Новака Джоковича по решению суда задержала иммиграционная служба Австралии. Перед этим Джоковичу дважды аннулировали визу, поскольку он не вакцинирован против коронавируса.

Темы: спортскандалкоронавирусвакцинация
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