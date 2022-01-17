Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленського просять ввести санкції проти каналу "НАШ" за роспропаганду

Понеділок, 17 січня 2022, 13:33
Фото з Facebook-сторінки "НАШ"

Петиція до президента з вимогою застосувати санкції проти телеканалу "НАШ" і в подальшому припинити його мовлення на території України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Джерело: дані сайту електронних петицій

Дослівно з петиції: "На вказаному телеканалі… регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора…

З метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України".

Деталі: Петицію авторства Сергія Стерненка від 6 січня підтримали 25 063 людини.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Передісторія:

  • У вересні 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення подала позов до Окружного адмінсуду Києва щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".

Українська правда
Теми: петиціятелебаченнясанкціїпропаганда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСтріляли вгору: Під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки

відеоДмитрук пояснив, чому влаштував бійку в Одеській міськраді

оновлено, фото, відео Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ

Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом

фото СБУ викрила злочинну групу: на замовлення РФ готували розбійні напади біля кордону

фото, відеоНардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді

Усі новини...
петиція
Ввічливо послати по-президентськи, або Як гарант (не)підтримав петицію про кошти платників податків
Петиція про скасування наказу щодо військового обліку жінок набрала голоси
Зеленський відповів на петицію про скасування "обов’язкової" вакцинації та карантину
Останні новини
17:35
Латвія розкритикувала політику Німеччини щодо Росії: не вписується в наш час
17:32
Måneskin не зможуть дати запланований концерт у Києві
17:26
Бойовики все частіше підриваються на власних мінах – розвідка
17:22
Прем’єр Польщі розчарований реакцією Німеччини на загрозу Росії для України
17:20
МВФ погіршив прогноз розвитку світової економіки: що зумовило
17:18
США готують нові санкції проти РФ на випадок вторгнення: вдарять по технологіях
17:14
На Донбасі російські бойовики поранили двох українських військових
17:07
В Україні можуть ввести відповідальність за продаж та купівлю наукових робіт
17:03
відеоСтріляли вгору: Під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки
17:02
Нацбанк може у березні підвищити облікову ставку до 11% річних
Усі новини...