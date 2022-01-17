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Зеленського просять ввести санкції проти каналу "НАШ" за роспропаганду

Понеділок, 17 січня 2022, 12:33
Зеленського просять ввести санкції проти каналу НАШ за роспропаганду
Фото з Facebook-сторінки "НАШ"

Петиція до президента з вимогою застосувати санкції проти телеканалу "НАШ" і в подальшому припинити його мовлення на території України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Джерело: дані сайту електронних петицій

Дослівно з петиції: "На вказаному телеканалі… регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора…

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З метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України".

Деталі: Петицію авторства Сергія Стерненка від 6 січня підтримали 25 063 людини.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У вересні 2021 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення подала позов до Окружного адмінсуду Києва щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".

Українська правда
Теми: петиціятелебаченнясанкціїпропаганда
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