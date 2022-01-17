Зеленського просять ввести санкції проти каналу "НАШ" за роспропаганду

Петиція до президента з вимогою застосувати санкції проти телеканалу "НАШ" і в подальшому припинити його мовлення на території України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Джерело: дані сайту електронних петицій

Дослівно з петиції: "На вказаному телеканалі… регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора…

З метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України".

Деталі: Петицію авторства Сергія Стерненка від 6 січня підтримали 25 063 людини.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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