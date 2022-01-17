Зеленского просят ввести санкции против канала "НАШ" за роспропаганду
Петиция к президенту с требованием применить санкции против телеканала "НАШ" и в дальнейшем прекратить его вещание на территории Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Источник: данные сайта электронных петиций
Дословно из петиции: "На указанном телеканале… регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора…
В целях защиты национальной (и информационной в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "НАШ" с последующим прекращением его вещания на территории Украины".
Детали: Петицию авторства Сергея Стерненко от 6 января поддержали 25 063 человека.
Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
Предыстория:
- В сентябре 2021 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной админсуд Киева об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".