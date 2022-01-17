Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленского просят ввести санкции против канала "НАШ" за роспропаганду

Понедельник, 17 января 2022, 12:33
Зеленского просят ввести санкции против канала НАШ за роспропаганду
Фото с Facebook-страницы "НАШ"

Петиция к президенту с требованием применить санкции против телеканала "НАШ" и в дальнейшем прекратить его вещание на территории Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Источник: данные сайта электронных петиций

Дословно из петиции: "На указанном телеканале… регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора…

Реклама:

В целях защиты национальной (и информационной в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "НАШ" с последующим прекращением его вещания на территории Украины".

Детали: Петицию авторства Сергея Стерненко от 6 января поддержали 25 063 человека.

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В сентябре 2021 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной админсуд Киева об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

Украинская правда
Темы: петициятелевидениесанкциипропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
петиция
"Откровенно разочаровывает". Автор петиции о запрещении книг из России прокомментировал ответ Зеленского
Нет оснований: Шмигаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко
Петиция об увольнении министра культуры Ткаченко собрала необходимое количество подписей
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: