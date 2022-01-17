Зеленского просят ввести санкции против канала "НАШ" за роспропаганду

Петиция к президенту с требованием применить санкции против телеканала "НАШ" и в дальнейшем прекратить его вещание на территории Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Источник: данные сайта электронных петиций

Дословно из петиции: "На указанном телеканале… регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора…

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В целях защиты национальной (и информационной в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала "НАШ" с последующим прекращением его вещания на территории Украины".

Детали: Петицию авторства Сергея Стерненко от 6 января поддержали 25 063 человека.

Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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