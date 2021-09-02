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Нацрада знову оштрафувала "НАШ" і йде до суду. Тепер через ефіри з Лукаш

Четвер, 2 вересня 2021, 18:27

Національна рада з питань телерадіомовлення знову оштрафувала телеканал "НАШ" через мову ворожнечі в ефірі.

Джерело: повідомлення Нацради з питань телерадіомовлення

Деталі: Нацрада під час засідання у четвер визнала порушення з боку телеканалу "НАШ", яке проявлялося у "розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". Йдеться про виступ на каналі колишньої міністерки юстиції Олени Лукаш 27 і 28 квітня.

Канал оштрафували на 119 544,75 грн. Також Нацрада звернулася до суду про анулювання ліцензії каналу "за системне порушення законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусунення порушень після застосування двох попередніх штрафних санкцій".

В Нацраді вказують, що Лукаш стверджувала, що нинішня влада України і її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей. Вона також "всю відповідальність за ведення бойових дій покладає на політичне керівництво України, а не на країну-агресора".

Також члени Нацради вказали, що Лукаш "нав’язує глядачам думку, яка поширюється російською пропагандою, що в Україні процвітає фашизм".

З боку працівників телеканалу, як сказано у повідомленні, не було спроб збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції та наведених аргументів.

Також під час засідання 2 вересня Нацрада зробила попередження і оштрафувала на 239 089,50 грн канал "Максі-ТВ" за ретрансляцію передач із телеканалу "НАШ".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензіїтелеканалу "НАШ" за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.
  • Голова Нацради Ольга Герасим'юк заявила, що скасувати ліцензію телеканалу НАШ хочуть за "скабєєвщину".

Українська правда
Теми: Лукаштелебачення


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