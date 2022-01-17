Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лавров відповів на заяву США про підготовку провокації РФ для вторгнення в Україну

Понеділок, 17 січня 2022, 18:47
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що інформація США про те, що Росія може готувати провокацію для нападу на територію України, це - повна дезінформація.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Не забудемо і про те, що американські офіційні особи сказали і про саму тему так званого вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, поширивши повну дезінформацію про те, що ми готуємо провокацію з нападом мало не на російськомовне населення на Донбасі, щоб отримати привід для того ж таки вторгнення. Причому пані (прес-секретар Білого дому Джен – ред.) Псакі сказала: "як це було вже у 2014 році".

Деталі: Лавров заявив, що "трагедія України" стала результатом "підтриманого та навіть організованого" по лінії США "державного перевороту".

Російський міністр продовжує стверджувати, що події на сході України це результат "держперевороту", а не війна, що спонсорується Росією, за участю російських військових.

Також він заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням США": "Вашингтон цілком може просто змусити київський режим виконати нарешті мінські домовленості".

Лавров стверджує, нібито США розробили сценарії дій на випадок вторгнення РФ в Україну: "Начебто у США, як повідомлялося, 17 спецслужб та розвідувальних служб. Можливо, 17 плюс Держдепартамент - 18 сценаріїв. Вони, можливо, оголошують у себе вередині конкурс".

Передісторія: 

  • 14 січня США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.

Українська правда
Теми: ЛавровСШАнападУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Кремлі допустили нову розмову Байдена і Путіна

скриншотиНа 6-9 місяців: журналісти зібрали дані про військових РФ, які "на Україну їдуть"

МОЗ: В Україні почався спалах ковіду, епіцентр – західний регіон

Уже 7 областей перейшли у "помаранчеву" зону

Зеленський заявив сенаторам США, що санкції після вторгнення не допомагають – ЗМІ

Знову різкий стрибок: майже 18,5 тисяч хворих на Covid за добу, 11% – діти

Усі новини...
Лавров
Лавров заявив, що плану "Б" замість мінських угод немає
Лавров: Росія не чекатиме вічно на відповідь Заходу
Росія відмовилась "повертати в казарми" солдат з-під українських кордонів 
Останні новини
13:55
відео"Ми скотилися до звичайного грипу": Лукашенко каже, що перехворів "омікроном"
13:55
Instagram запустив пробну платну передплату на творців контенту
13:39
У Києві судитимуть жінку, яка пограбувала банк на Оболоні – визнана осудною
13:38
Зеленський: Очікую, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі
13:35
Через суперечку: на Львівщині чоловік ковтнув ручку і потрапив на операційний стіл
13:30
"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров – джерела
13:15
Експортно-кредитне агентство хочуть віддати під контроль НБУ
13:13
Кулеба підтвердив, що США виділили Україні додаткові $200 млн військової допомоги
12:56
У Чехії померла невакцинована співачка, яка навмисне заразилась COVID-19
12:51
АМКУ перевірить продаж титанового бізнесу Фірташа в Криму російській компанії
Усі новини...