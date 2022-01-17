Лавров відповів на заяву США про підготовку провокації РФ для вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що інформація США про те, що Росія може готувати провокацію для нападу на територію України, це - повна дезінформація.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Не забудемо і про те, що американські офіційні особи сказали і про саму тему так званого вторгнення РФ в Україну.

Зокрема, поширивши повну дезінформацію про те, що ми готуємо провокацію з нападом мало не на російськомовне населення на Донбасі, щоб отримати привід для того ж таки вторгнення. Причому пані (прес-секретар Білого дому Джен – ред.) Псакі сказала: "як це було вже у 2014 році".

Деталі: Лавров заявив, що "трагедія України" стала результатом "підтриманого та навіть організованого" по лінії США "державного перевороту".

Російський міністр продовжує стверджувати, що події на сході України це результат "держперевороту", а не війна, що спонсорується Росією, за участю російських військових.

Також він заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням США": "Вашингтон цілком може просто змусити київський режим виконати нарешті мінські домовленості".

Лавров стверджує, нібито США розробили сценарії дій на випадок вторгнення РФ в Україну: "Начебто у США, як повідомлялося, 17 спецслужб та розвідувальних служб. Можливо, 17 плюс Держдепартамент - 18 сценаріїв. Вони, можливо, оголошують у себе вередині конкурс".

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