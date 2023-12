Радник Байдена: Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.

Джерело: брифінг Саллівана у Білому Домі

Пряма мова: "Американські спецслужби визначили, що Росія закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення, у тому числі за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська на сході України.

Ми бачили цей сценарій у 2014 році і вони готують його знову".

Деталі: Салліван зазначив, що Сполучені Штати "готові у будь-якому випадку".

Водночас радник Джо Байдена зазначив, що США поки не мають підтверджень того, що Росія зважилася на військову агресію проти України.

Щодо переговорів із Росією він заявив, що у США все ще вважають, що "шлях дипломатії може працювати".

При цьому, за його словами, США готові до будь-якого результату переговорів з Росією з питань безпеки у Європі.

Пряма мова: "Ми готові до будь-яких варіантів. Ми готові добиватися прогресу за столом переговорів. Ми готові робити необхідні та належні кроки для захисту наших союзників, підтримки наших партнерів та жорсткої відповіді на будь-яку неприкриту агресію, яка може статися (щодо України - ред.)".

