Лавров ответил на заявление США о подготовке провокации РФ для вторжения в Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информация США о том, что Россия может готовить провокацию для нападения на территорию Украины, это - полная дезинформация.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину.

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В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа (пресс-секретарь Белого дома Джен – ред.) Псаки сказала: "как это было уже в 2014 году".

Детали: Лавров заявил, что "трагедия Украины" стала результатом "поддержанного и даже организованного в значительной степени" по линии США "государственного переворота".

Российский министр продолжает утверждать, что события на Востоке Украины это результат "госпереворота", а не спонсируемая Россией война, при участии российских военных.

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Также он заявил, что Украина находится под "внешним управлением США": "Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец минские договоренности".

Лавров считает, что якобы США разработали сценарии действий на случай вторжения РФ в Украину: "Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс".

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