Деякі державні сайти досі не відновили роботу після масштабної кібератаки

Після кібератак на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю відновили роботу лише 95% сайтів.

Джерело: СБУ

Деталі: Нині відновило роботу 95% сайтів, що постраждали внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю.

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Встановлено, що під час кібератаки відбулася несанкціонована зміна сторінок сайтів та уражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного і того ж розробника.

У результаті дій зловмисників пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах. При чому це стосується серверів під управлінням Windows, так і Linux.

Наразі триває збір цифрових доказів, аналіз винайденого шкідливого програмного забезпечення та лог-файлів систем, що зазнали втручання.

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