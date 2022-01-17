Некоторые государственные сайты до сих пор не возобновили работу после кибератак

После кибератак на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу возобновили работу только 95% сайтов.

Источник: СБУ

Детали: В настоящее время возобновили работу 95% сайтов, пострадавших в результате кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу.

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Установлено, что в ходе кибератаки произошло несанкционированное изменение страниц сайтов и поражена ИТ-инфраструктура органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика.

В результате действий злоумышленников повреждены MBR записи (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. Причем это касается серверов под управлением Windows, так и Linux.

Сейчас идет сбор цифровых доказательств, анализ изобретенного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.

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