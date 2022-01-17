Прокуратура ініціювала розслідування - чому патрульні відпустили водія, який жорстоко побив киянина
Прокуратура ініціювала службове розслідування відносно патрульних поліцейських, які виїжджали на виклик про побиття киянина, та відпустили винуватця конфлікту.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: Прокурори скерували до Управління патрульної поліції в місті Києві лист щодо проведення повного, всебічного та об’єктивного службового розслідування відносно дій патрульних поліцейських, які виїжджали 14 січня 2022 року на виклик щодо побиття киянина.
Патрульні, отримавши повідомлення про завдання громадянину тілесних ушкоджень, прибули за адресою, однак, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика покинути місце події.
У подальшому за втручання прокуратури чоловіка затримали працівники Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.
Дослівно: "У зв’язку з викладеним, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування відносно патрульних поліцейських щодо повноти виконання ними під час службової діяльності вимог чинного законодавства та покладених завдань із своєчасного реагування на вчинення кримінального правопорушення".
Додатково: Як уточнила УП Максимець, станом на вечір понеділка підозрюваний – водій позашляховика, перебуває під вартою, застава, визначена судом у розмірі майже 1 млн гривень, не внесена.
Передісторія:
- 14 січня водій позашляховика, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. А. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.
- Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували. Дії водія Toyota кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
- Підозрюваний визнав у суді свою вину. Його захист просив застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але суд відхилив це клопотання та, погодившись з позицією прокурора, заарештував на 2 місяці. Одночасно суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 992 тис. гривень.