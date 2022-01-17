Прокуратура ініціювала розслідування - чому патрульні відпустили водія, який жорстоко побив киянина

Прокуратура ініціювала службове розслідування відносно патрульних поліцейських, які виїжджали на виклик про побиття киянина, та відпустили винуватця конфлікту.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Прокурори скерували до Управління патрульної поліції в місті Києві лист щодо проведення повного, всебічного та об’єктивного службового розслідування відносно дій патрульних поліцейських, які виїжджали 14 січня 2022 року на виклик щодо побиття киянина.

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Патрульні, отримавши повідомлення про завдання громадянину тілесних ушкоджень, прибули за адресою, однак, не викликавши слідчо-оперативну групу, дозволили водієві позашляховика покинути місце події.

У подальшому за втручання прокуратури чоловіка затримали працівники Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.

Дослівно: "У зв’язку з викладеним, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування відносно патрульних поліцейських щодо повноти виконання ними під час службової діяльності вимог чинного законодавства та покладених завдань із своєчасного реагування на вчинення кримінального правопорушення".

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Додатково: Як уточнила УП Максимець, станом на вечір понеділка підозрюваний – водій позашляховика, перебуває під вартою, застава, визначена судом у розмірі майже 1 млн гривень, не внесена.

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