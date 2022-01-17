Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура инициировала расследование - почему патрульные отпустили водителя, избившего киевлянина

Понедельник, 17 января 2022, 19:12
Прокуратура инициировала расследование - почему патрульные отпустили водителя, избившего киевлянина
иллюстративное фото патрульной полиции

Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении патрульных полицейских, выезжавших по вызову избиения киевлянина, и отпустикших виновника конфликта.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Прокуроры направили в Управление патрульной полиции в Киеве письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий патрульных полицейских, выезжавших 14 января 2022 года на вызов по избиению киевлянина.

Реклама:

Патрульные, получив сообщение о нанесении гражданину телесных повреждений, прибыли по адресу, однако, не вызвав следственно-оперативную группу, позволили водителю внедорожника покинуть место происшествия.

В дальнейшем при вмешательстве прокуратуры мужчину задержали работники Днепровского УП ГУ ЧП в г. Киеве.

Дословно: "В связи с изложенным, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полицейских о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного правонарушения".

ВИДЕО ДНЯ

Дополнительно: Как уточнила УП Максимец, по состоянию на вечер понедельника подозреваемый – водитель внедорожника, находится под стражей, залог, определенный судом в размере почти 1 млн гривен, не внесен.

Предыстория:

  • 14 января водитель внедорожника, находясь возле одного из жилых домов по ул. А. Аболмасова в Днепровском районе Киева, агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.
  • Пострадавшего, в результате избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали. Действия водителя Toyota квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).
  • Подозреваемый признал в суде свою вину. Его защита просила применить в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил это ходатайство и, согласившись с позицией прокурора, арестовал на 2 месяца. Одновременно суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в размере 992 тыс. гривен.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: