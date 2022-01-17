Прокуратура инициировала расследование - почему патрульные отпустили водителя, избившего киевлянина
Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении патрульных полицейских, выезжавших по вызову избиения киевлянина, и отпустикших виновника конфликта.
Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: Прокуроры направили в Управление патрульной полиции в Киеве письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий патрульных полицейских, выезжавших 14 января 2022 года на вызов по избиению киевлянина.
Патрульные, получив сообщение о нанесении гражданину телесных повреждений, прибыли по адресу, однако, не вызвав следственно-оперативную группу, позволили водителю внедорожника покинуть место происшествия.
В дальнейшем при вмешательстве прокуратуры мужчину задержали работники Днепровского УП ГУ ЧП в г. Киеве.
Дословно: "В связи с изложенным, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полицейских о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного правонарушения".
Дополнительно: Как уточнила УП Максимец, по состоянию на вечер понедельника подозреваемый – водитель внедорожника, находится под стражей, залог, определенный судом в размере почти 1 млн гривен, не внесен.
Предыстория:
- 14 января водитель внедорожника, находясь возле одного из жилых домов по ул. А. Аболмасова в Днепровском районе Киева, агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.
- Пострадавшего, в результате избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали. Действия водителя Toyota квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).
- Подозреваемый признал в суде свою вину. Его защита просила применить в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд отклонил это ходатайство и, согласившись с позицией прокурора, арестовал на 2 месяца. Одновременно суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в размере 992 тыс. гривен.