Родина заступника Баканова володіє нерухомістю та автівками на 1 млн доларів – ЗМІ

Маєток Горбенків у Погребах під Києвом, що вартує не менш 350 тис доларів. Скриншот відео розслідування Bihus Info

Журналісти-розслідувачі з’ясували, що родина заступника голови Служби безпеки Володимира Горбенка має у власності кілька будинків у передмісті Києва, квартири в столичних та одеських комплексах і дорогі автівки, що загалом вартує понад 1 мільйон доларів.

Джерело: розслідування Bihus Info

Дослівно: "Минулого року НАЗК, перевіряючи декларації Володимира Горбенка, виявило недостовірні відомості. Заступник голови СБУ не вказав вартість двох будинків, двох земельних ділянок та автівки. Згодом результат перевірки направили до НАБУ, однак там складу злочину не знайшли. Втім, ця перевірка підштовхнула журналістів провести власну.

За підрахунком журналістів загальна вартість нерухомості, якою володіє родина Володимира Горбенка, нині може коштувати мінімум 930 тисяч доларів. Ще приблизно 150 тисяч доларів коштує родинний автопарк. Так, наприклад, вже згадана матір Горбенка користується Toyota Land Cruiser 2020 року і вартість такого авто нині сягає 50 тисяч доларів".

Деталі: Розслідувачі твердять, що будинок Горбенка в селі Погреби Броварського району може коштувати від 350 тисяч доларів. Згідно з декларацією, земельну ділянку силовику подарувала мати 2011 року, проте сам будинок звели 2020-го.

Горбенко відповів на запит розслідувачів, що в будинку живе його мати, яка і придбала його самотужки за власні заощадження від підприємницької діяльності.

Крім того, він відповів, що "за рішенням матері, земельна ділянка була подарована її сину. Володимир Горбенко сприймає цей дарунок як майбутній спадок. Будинок на даній земельній ділянці було побудовано спільно із родиною матері, у т.ч. за участі Горбенка Володимира".

До того ж, мати Горбенка минулоріч придбала квартиру площею 60 квадратів на вулиці Заньковецької, поруч із урядовим кварталом. За оцінками журналістів видання, її вартість стартує від 200 тисяч доларів. Також жінка придбала два паркомісця в житловому комплексі на лівому березі Києва.

За даними видання, жінка зареєстрована як ФОП з видами діяльності "роздрібна торгівля одягом та взуттям", завдяки якій упродовж останніх 10 років заробила 6,5 мільйонів гривень. Автори розслідування доводять, що цієї суми бракує для придбання вищезгаданої нерухомості.

Дружина Горбенка – Вікторія володіє земельною ділянкою і приватним будинком у Києві, вартість якого, за оцінками журналістів, стартує від 250 тисяч доларів.

У декларації чиновника вказано, що минулого року Вікторія отримала зарплату за місцем роботи в "Укрексімбанку" в розмірі 263 тисячі гривень. Також жінка є співвласницею компанії, яка провадить гуртову торгівлю напоїв, але дохід в декларації від цього не зазначений.

Також старший син Горбенка – Євген має квартиру в житловому комплексі в Одесі, що розташований майже на березі моря. За оцінками журналістів, вартість помешкання на ринку не менше 100 тисяч доларів. Вони дістали інформацію, що 2017 року, коли Євген Горбенко придбав згадану квартиру, він працював у call-центрі та навчався у виші.

У коментарі журналістам Володимир Горбенко натякнув, що синові допомогли придбати помешкання батьки за рахунок заощаджень у приватному секторі.

Як вказують автори розслідування, заступник Баканова до 2019 року працював у приватній охоронній фірмі "Центр безпеки Слов’яни". До цього, чоловік працював у СБУ з 1994 по 2012 рік.

Що було раніше: У грудні минулого року журналісти-розслідувачі Bihus Info з’ясували, що очільник військової розвідки Кирило Буданов проживає спільно із заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, якого звільнили за неоднократне хамство та погрози поліцейським. Маєток офіційно належить людині, яку підозрюють в організації податкових схем через конвертаційні центри.