Семья зама Баканова владеет недвижимостью и автомобилями на 1 млн долларов – СМИ

Журналисты-расследователи выяснили, что семья заместителя председателя Службы безопасности Владимира Горбенко имеет в собственности несколько домов в пригороде Киева, квартиры в столичных и одесских комплексах и дорогие автомобили, что в общей сложности стоит свыше 1 миллиона долларов.

Источник: расследование Bihus Info

Дословно: "В прошлом году НАПК, проверяя декларации Владимира Горбенко, выявило недостоверные сведения. Заместитель председателя СБУ не указал стоимость двух домов, двух земельных участков и автомобиля. Впоследствии результат проверки направили в НАБУ, однако там состава преступления не нашли. Впрочем, эта проверка подтолкнула журналистов провести собственную.

По подсчету журналистов, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Владимира Горбенко, сейчас может стоить минимум 930 тысяч долларов. Еще примерно 150 тысяч долларов стоит семейный автопарк. Так, например, уже упомянутая мать Горбенко пользуется Toyota Land Cruiser 2020 года и стоимость такого авто в настоящее время достигает 50 тысяч долларов".

Детали: Расследователи утверждают, что дом Горбенко в селе Погребы Броварского района может стоить от 350 тысяч долларов. Согласно декларации, земельный участок силовику подарила мать 2011 года, однако само здание было построено в 2020-м.

Горбенко ответил на запрос расследователей, что в доме живет его мать, и приобрела его своими силами за собственные сбережения от предпринимательской деятельности.

Кроме того, он ответил, что "по решению матери, земельный участок был подарен ее сыну. Владимир Горбенко воспринимает этот подарок как будущее наследство. Дом на данном земельном участке был построен совместно с семьей матери, в т.ч. с участием Горбенко Владимира" .

К тому же мать Горбенко в прошлом году приобрела квартиру площадью 60 квадратов на улице Заньковецкой, рядом с правительственным кварталом. По оценкам журналистов издания, ее стоимость стартует от 200 тысяч долларов. Также женщина приобрела два паркоместа в жилом комплексе на левом берегу Киева.

По данным издания, женщина зарегистрирована как ФЛП с видами деятельности "розничная торговля одеждой и обувью", благодаря которой за последние 10 лет заработала 6,5 миллионов гривен. Авторы расследования доказывают, что этой суммы не хватает для приобретения вышеупомянутой недвижимости.

Жена Горбенко – Виктория владеет земельным участком и частным домом в Киеве, стоимость которого, по оценкам журналистов, стартует от 250 тысяч долларов.

В декларации чиновника указано, что в прошлом году Виктория получила зарплату по месту работы в "Укрэксимбанке" в размере 263 тысяч гривен. Также женщина является совладелицей компании, производящей оптовую торговлю напитков, но доход в декларации от этого не указан.

Также старший сын Горбенко – Евгений имеет квартиру в жилом комплексе в Одессе, расположенном почти на берегу моря. По оценкам журналистов, стоимость жилья на рынке не менее 100 тысяч долларов. Они получили информацию, что в 2017 году, когда Евгений Горбенко приобрел эту квартиру, он работал в call-центре и учился в вузе.

В комментарии журналистам Владимир Горбенко намекнул, что сыну помогли приобрести жилье родители за счет сбережений в частном секторе.

Как указывают авторы расследования, зам Баканова до 2019 года работал в частной охранной фирме "Центр безопасности Славяне". До этого мужчина работал в СБУ с 1994 по 2012 год.

Что было раньше: В декабре прошлого года журналисты-расследователи Bihus Info выяснили, что глава военной разведки Кирилл Буданов проживает совместно с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, уволенным за неоднократное хамство и угрозы полицейским. Коттедж официально принадлежит человеку, подозреваемому в организации налоговых схем через конвертационные центры.