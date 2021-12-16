Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ

Родина скандального ексзаступника міністра внутрішніх Олександра Гогілашвілі проживає в одному маєтку з родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а будинок належить людині, яку у ЗМІ називають одним із бенефіціарів податкових схем.

Джерело: Bihus.Info і "Слідство.Інфо"

Деталі: Олександра Гогілашвілі днями звільнили з МВС після скандалу з лайкою і образами підлеглих на блокпосту на Донеччині. Після скандальних відео почали спливати цікаві моменти його біографії.

Олександр Гогілашвілі не лише одружений із помічницею президента Володимира Зеленського – Марією Левченко, а й проживає в одному домі з родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

У маєток на 350 квадратів у Хотові, під Києвом, щоранку з’їжджаються автомобілі Служби безпеки України та спецпідрозділу СБУ "Альфа", машини з "номерами прикриття" – зокрема, Volvo й позашляховик Nissan.

Біля маєтку посилені заходи безпеки: перед виїздом Volvo територію обстежують кінологи з собакою, що приїжджають на машинах з автопарку СБУ.

Журналісти фіксували кортежі з "номерами прикриття" і біля маєтку в Хотові, і на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові у Києві.

За словами Буданова, маєток орендує дружина Олександра Гогілашвілі, а він проживає в ньому як друг Гогілашвілі тимчасово, доки в його квартирі йде ремонт.

Гогілашвілі і Буданов фото Слідство.Інфо

В електронній декларації Гогілашвілі вказано, що родина орендує житло в особи, яка не є власницею нерухомості, а просто працює ріелтором.

Реальна власниця маєтку, відповідно до інформації з державного реєстру нерухомості, – Діана Стрелковська: бізнесвумен і дружина В’ячеслава Стрелковського, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрі.

Зокрема у жовтні журналісти "РБК-Україна" заявили, що отримали дані про компанії, що "наконвертували" за декілька місяців під 10 мільярдів гривень. Одним із бенефіціарів схеми журналісти називають саме В’ячеслава Стрелковського.

В інтерв’ю "Економічній правді" колишній керівник Податкової служби Євген Олейніков пояснював успіхи Стрелковського зокрема і допомогою правоохоронних органів.

"Кілька разів ДПС намагалася перевірити його компанії. Щодо низки компаній виникає дивна ситуація: тільки ми виходимо на перевірку, з’ясовується, що документи буквально вчора вилучили правоохоронні органи. Документи чомусь ніколи туди не повертаються, але і справа нікуди не рухається. А перевіряти нам нема чого, бо якщо ми відкриємо Податковий кодекс, то з’ясуємо, що податкова служба проводить тільки документальні перевірки", – казав Олейніков.

Буданов у коментарі Bihus.Info заявив, що знає Стрелковського і що йому відомо, що цю особу пов’язують із незаконним обігом готівки – "обналом".

"Слідство.Інфо" зазначає, що "з огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України".

Гогілашвілі досі може мати закордонний паспорт громадянина Росії, який він отримав у 2012 році і термін дії якого спливає в 2022-му.

У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав ані на офіційний запит "Слідства.Інфо", ані під час спроб поспілкуватися з ним.

Довідка: Призначення Гогілашвілі в МВС пов’язують із наближеністю його дружини до президента. Марія Левченко є давньою помічницею і довіреною особою Зеленського ще з часів, коли він був шоуменом: вона працювала в "Кварталі 95", а нині по суті є його секретаркою.

До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у Росії, має спільні фото з боксером і депутатом російської Держдуми Миколою Валуєвим. був його помічником.

Згодом Гогілашвілі переїхав до України та позиціонував себе як співзасновник "Міжнародної антинаркотичної асоціації", яку підтримував Володимир Зеленський.

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