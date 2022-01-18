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Резніков подякував Британії за протитанкову зброю

Вівторок, 18 січня 2022, 02:55
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкових систем озброєння.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет з легкими, протитанковими збройними системами захисту! Дякуємо нашому другові Бену Воллесу (міністр оборони Британії - УП) за чудовий виступ у Британському парламенті".

Передісторія: Раніше Воллес заявив, що його уряд надасть Україні озброєння для захисту від броньованих машин.

Українська правда
Теми: БританіяЗбройні силиРезніков
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