Резніков подякував Британії за протитанкову зброю

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкових систем озброєння.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет з легкими, протитанковими збройними системами захисту! Дякуємо нашому другові Бену Воллесу (міністр оборони Британії - УП) за чудовий виступ у Британському парламенті".

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! 🇺🇦🤝🇬🇧 Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the 🇬🇧 Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH