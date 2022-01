Резников поблагодарил Британию за противотанковое оружие

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми оружейными системами защиты! Спасибо нашему другу Бену Уоллесу (министр обороны Британии - УП) за отличное выступление в Британском парламенте".

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! 🇺🇦🤝🇬🇧 Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the 🇬🇧 Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH