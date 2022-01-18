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Резников поблагодарил Британию за противотанковое оружие

Вторник, 18 января 2022, 02:55

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми оружейными системами защиты! Спасибо нашему другу Бену Уоллесу (министр обороны Британии - УП) за отличное выступление в Британском парламенте".

Предыстория: Ранее Уоллес заявил, что его правительство предоставит Украине вооружение для защиты от бронированных машин.

Украинская правда
Темы: БританияВооруженные силыРезников


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