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У Кропивницькому штормовий вітер повалив головну ялинку

Вівторок, 18 січня 2022, 10:23
У Кропивницькому штормовий вітер повалив головну ялинку
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ.КРОПИВНИЦЬКИЙ"

На центральній площі у Кропивницькому вітер повалив головну 14-метрову новорічну ялинку.

Джерело: "Суспільне.Кропивницький"

Деталі: 17 січня ялинку на площі Героїв Майдану у Кропивницькому почали розбирати. Зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону, а зранку 18 січня ялинка впала через пориви вітру.

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Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитро Тоток розповів, що металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

Пряма мова: "Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла".

 
фото: СУспільне Кропивницький

Деталі: За його словами, збитки не рахували: "Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: СУспільне Кропивницький

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: святкуванняпогодаКропивницький
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