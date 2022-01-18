У Кропивницькому штормовий вітер повалив головну ялинку

На центральній площі у Кропивницькому вітер повалив головну 14-метрову новорічну ялинку.

Джерело: "Суспільне.Кропивницький"

Деталі: 17 січня ялинку на площі Героїв Майдану у Кропивницькому почали розбирати. Зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону, а зранку 18 січня ялинка впала через пориви вітру.

Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитро Тоток розповів, що металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

Пряма мова: "Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла".

фото: СУспільне Кропивницький

Деталі: За його словами, збитки не рахували: "Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає".

фото: СУспільне Кропивницький

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