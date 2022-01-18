Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кропивницькому штормовий вітер повалив головну ялинку

Вівторок, 18 січня 2022, 11:23
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ.КРОПИВНИЦЬКИЙ"

На центральній площі у Кропивницькому вітер повалив головну 14-метрову новорічну ялинку.

Джерело: "Суспільне.Кропивницький"

Деталі: 17 січня ялинку на площі Героїв Майдану у Кропивницькому почали розбирати. Зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону, а зранку 18 січня ялинка впала через пориви вітру.

Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитро Тоток розповів, що металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

Пряма мова: "Спочатку подумали, що фундамент не витримав, але він лишився на місці. Не витримав стовбур – зламався біля основи, в середній частині і біля верхівки. Хвоя вціліла".

 
фото: СУспільне Кропивницький

Деталі: За його словами, збитки не рахували: "Порахуємо, подивимось – можливо, виробник погодиться виготовити нам тільки новий каркас, бо цей відновленню не підлягає".

 
фото: СУспільне Кропивницький

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: святкуванняпогодаКропивницький
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї

Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення РФ – Кулеба

В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США

Порошенко заявив, що Зеленський не пускає його за кордон

Президент Вірменії подав у відставку

Блінкен відкинув ідею введення санкцій проти Росії зараз: підірве стримування

Усі новини...
святкування
В УЗ розповіли, які поїзди користувались найбільшим попитом у святковий період
В Одесі "замінували" центральну ялинку
У Києві відкрили 33 пункти переробки ялинок
Останні новини
06:38
За добовим приростом Covid у світі лідирує Індія
05:45
фотоУкраїнці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: "Зупиніть Путіна зараз!"
04:48
Агресія проти України, Covid, тероризм: Держдеп закликав громадян США не їхати в Росію
03:52
Байден може розмістити тисячі військових у Східній Європі – NYT
03:10
Шольц про війська РФ на кордоні України: "Це загроза миру та безпеці в Європі"
02:22
Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США і зобов’язав вивезти їхні сім’ї
01:50
ВООЗ прогнозує спад пандемії Covid у Європі
00:59
ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух мікроавтобуса в Афганістані
00:32
У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина
23:58
Естонія передасть Україні "десятки й десятки" американських Javelin
Усі новини...