В Кропивницком штормовой ветер повалил главную елку

На центральной площади в Кропивницком ветер свалил главную 14-метровую новогоднюю елку.

Источник: "Суспільне.Кропивницький"

Детали: 17 января елку на площади Героев Майдана в Кропивницком начали разбирать. Сняли украшения и гирлянды, убрали фотозону, а утром 18 января елка упала из-за порывов ветра.

Директор коммунального предприятия "Горсвет" Дмитрий Тоток рассказал, что металлический каркас искусственного дерева сломался в трех местах и ​​восстановлению не подлежит.

Прямая речь: "Сначала подумали, что фундамент не выдержал, но он остался на месте. Не выдержал ствол – сломался у основания, в средней части и у верхушки. Сосна уцелела".

Детали: По его словам, убытки не считали: "Посчитаем, посмотрим – возможно, производитель согласится изготовить нам только новый каркас, потому что этот восстановлению не подлежит".

Напомним: