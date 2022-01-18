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В Кропивницком штормовой ветер повалил главную елку

Вторник, 18 января 2022, 10:23
В Кропивницком штормовой ветер повалил главную елку
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ.КРОПИВНИЦЬКИЙ"

На центральной площади в Кропивницком ветер свалил главную 14-метровую новогоднюю елку.

Источник: "Суспільне.Кропивницький"

Детали: 17 января елку на площади Героев Майдана в Кропивницком начали разбирать. Сняли украшения и гирлянды, убрали фотозону, а утром 18 января елка упала из-за порывов ветра.

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Директор коммунального предприятия "Горсвет" Дмитрий Тоток рассказал, что металлический каркас искусственного дерева сломался в трех местах и ​​восстановлению не подлежит.

Прямая речь: "Сначала подумали, что фундамент не выдержал, но он остался на месте. Не выдержал ствол – сломался у основания, в средней части и у верхушки. Сосна уцелела".

 
ФОТО: "Суспільне.Кропивницький"

Детали: По его словам, убытки не считали: "Посчитаем, посмотрим – возможно, производитель согласится изготовить нам только новый каркас, потому что этот восстановлению не подлежит".

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: "Суспільне.Кропивницький"

Напомним:

  • 18 января из-за сильного ветра синоптики объявили "штормовое предупреждение" (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: празднованияпогодаКропивницкий
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