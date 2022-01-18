Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль щодо повідомлень про евакуацію дипломатів із Києва: МЗС все сказало

Вівторок, 18 січня 2022, 12:06
Кремль щодо повідомлень про евакуацію дипломатів із Києва: МЗС все сказало
Дмитро Пєсков. ФОТО РИА НОВОСТИ

У Кремлі не коментують повідомлення про те, що Росія нібито збирається евакуювати дипломатів з України, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на цю тему вже висловилося МЗС РФ.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "МЗС уже все сказало".

Реклама:

Деталі: Вказано, що на уточнююче запитання, чи Кремлю є що додати до цього, Пєсков відповів заперечно.

Що передувало: У російському МЗС заявили, що інформація про евакуацію дипломатів з України не відповідає дійсності: "Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Співрозмовники видання The New York Times повідомили, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів. За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня переважно діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і вирушили до Москви. Приблизно ще 30 членів сімей російських дипломатів із Києва та Львова залишили Україну у наступні кілька днів.
  • За даними видання, дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до виїзду.
  • Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.

Теми: РосіяМЗСдипломатичні відносиниУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: