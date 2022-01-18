Кремль щодо повідомлень про евакуацію дипломатів із Києва: МЗС все сказало

У Кремлі не коментують повідомлення про те, що Росія нібито збирається евакуювати дипломатів з України, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на цю тему вже висловилося МЗС РФ.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "МЗС уже все сказало".

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Деталі: Вказано, що на уточнююче запитання, чи Кремлю є що додати до цього, Пєсков відповів заперечно.

Що передувало: У російському МЗС заявили, що інформація про евакуацію дипломатів з України не відповідає дійсності: "Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі".

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