Кремль щодо повідомлень про евакуацію дипломатів із Києва: МЗС все сказало
Вівторок, 18 січня 2022, 12:06
У Кремлі не коментують повідомлення про те, що Росія нібито збирається евакуювати дипломатів з України, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на цю тему вже висловилося МЗС РФ.
Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, цитує РИА "Новости"
Пряма мова: "МЗС уже все сказало".
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Деталі: Вказано, що на уточнююче запитання, чи Кремлю є що додати до цього, Пєсков відповів заперечно.
Що передувало: У російському МЗС заявили, що інформація про евакуацію дипломатів з України не відповідає дійсності: "Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Співрозмовники видання The New York Times повідомили, що Росія почала вивозити з України сім'ї своїх дипломатів. За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня переважно діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і вирушили до Москви. Приблизно ще 30 членів сімей російських дипломатів із Києва та Львова залишили Україну у наступні кілька днів.
- За даними видання, дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до виїзду.
- Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.