Кремль о сообщениях про эвакуацию дипломатов из Киева: МИД все сказал

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на эту тему уже высказался МИД РФ.

Источник: Песков в комментарии журналистам, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "МИД же уже все сказал".

Детали: Указано, что на уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно.

Что предшествовало: В российском МИДе заявили, что информация об эвакуации дипломатов из Украины не соответствует действительности: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Предыстория: