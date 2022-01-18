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Кремль о сообщениях про эвакуацию дипломатов из Киева: МИД все сказал

Вторник, 18 января 2022, 13:06
Дмитрий Песков. ФОТО РИА НОВОСТИ

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что Россия якобы собирается эвакуировать дипломатов из Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на эту тему уже высказался МИД РФ.

Источник: Песков в комментарии журналистам, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "МИД же уже все сказал".

Детали: Указано, что на уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно.

Что предшествовало: В российском МИДе заявили, что информация об эвакуации дипломатов из Украины не соответствует действительности: "Посольство России в Киеве работает в штатном режиме".

Предыстория:

  • Собеседники издания The New York Times сообщили, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве сели в автобусы и отправились в Москву. Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней.
  • По данным издания, дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.
  • Спикер МИД Украины Олега Николенко сообщил, что украинская сторона не получала информации от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений РФ из Украины.

Темы: РосcияМИДдипломатические отношенияУкраина


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