Держдеп розповів, навіщо Блінкен летить в Україну

Ентоні Блінкен. фото з його Twitter

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна з 18 по 20 січня 2022 року.

Джерело: Держдепартамент США

Деталі: У США підтверджують, що 19 січня Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Зазначається, що держсекретар також зустрінеться зі співробітниками та сім'ями посольства США, щоб поінформувати про зусилля Департаменту з планування на випадок непередбачених обставин, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації.

20 січня держсекретар США вирушить до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовність союзників та партнерів накласти на Росію масштабні наслідки та серйозні економічні санкції. Блінкен зустрінеться із міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

Зазначається, що поїздка та консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням Росією військової могутності та агресією проти України.

Міністерство закордонних справ України також офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.

Відповідну заяву "Європейська правда" отримала від пресслужби МЗС.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Що передувало: У вівторок стало відомо, що після глави ЦРУ в Україну завітає держсекретар США. Востаннє Блінкен відвідував Київ у травні 2021 року.