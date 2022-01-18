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Госдеп рассказал, зачем Блинкен летит в Украину

Вторник, 18 января 2022, 13:36
Госдеп рассказал, зачем Блинкен летит в Украину
Энтони Блинкен. фото из его Twitter

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года.

Источник: Госдепартамент США

Детали: В США подтверждают, что 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Отмечается, что госсекретарь также встретится с сотрудниками и семьями посольства США, чтобы проинформировать об усилиях Департамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию.

20 января госсекретарь США отправится в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в том числе готовность союзников и партнеров наложить на Россию масштабные последствия и серьезные экономические санкции. Блинкен встретится с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Отмечается, что поездка и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией военной мощи и продолжающейся агрессией против Украины.

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Министерство иностранных дел Украины также официально подтвердило, что 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину.

Соответствующее заявление "Европейская правда" получила от пресс-службы МИД.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других.

Что предшествовало: Во вторник стало известно, что после главы ЦРУ в Украину приедет госсекретарь США. В последний раз Блинкен посещал Киев в мае 2021 года.

Украинская правда
Темы: СШАРосcиявойнаГермания
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