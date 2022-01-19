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В Україну з Британії прибули протитанкові засоби – Міноборони

Середа, 19 січня 2022, 00:59
Фото: Міноборони

Із Британії в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги Збройним Силам.

Джерело: Міністерство оборони

Пряма мова заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка: "Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації".

Дослівно міністерство: "…Петренко зазначив, що це зміцнюватиме оборонні спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою".

"Також заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції подякував народові і уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці".

Деталі: Як зазначають у відомстві, цього разу партнерами з Британії "було надано нові легкі протитанкові засоби".

 

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкових систем озброєння.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія почала постачати Україні протитанкову зброю, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Українська правда
Теми: Збройні силиБританіязброя
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