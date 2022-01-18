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В Украину из Британии прибыли противотанковые средства – Минобороны

Вторник, 18 января 2022, 23:59
В Украину из Британии прибыли противотанковые средства – Минобороны
Фото: Миноборони

Из Британии в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи Вооруженным Силам.

Источник: Министерство обороны

Прямая речь заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко: "Безусловно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные способности.

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И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации".

Дословно министерство: "Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях".

"Также заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил народа и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество".

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Детали: Как отмечают в ведомстве, на этот раз партнерами из Британии "были предоставлены новые легкие противотанковые средства".

 

Что предшествовало: Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, которая сгруппировала войска у границы с Украиной.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Великобританию за решение предоставить Украине противотанковые системы вооружения.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыВеликобританияоружие
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