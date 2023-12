Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю, облітаючи Німеччину

Велика Британія почала постачати Україні протитанкову зброю, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters та The Guardian

Деталі: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що перші системи вже були доставлені 17 січня, а невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання протягом короткого періоду часу.

Воллес не уточнив кількість і тип озброєння, яке відправляється, але сказав: "Це не є стратегічною зброєю і не становить загрози для Росії. Їх потрібно використовувати для самооборони".

"Вони ближнього радіуса дії… але вони можуть змусити людей зупинитися і задуматися, що вони роблять, і якщо танки ввійдуть в Україну, вторгнуться в неї, то вони стануть частиною захисного механізму", – сказав міністр.

Британський журналіст Джордж Еллісон написав у Twitter, що британські транспортні літаки C-17 перевозять легке протитанкове озброєння в Україну.

🚨 BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw

Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом, оминаючи повітряний простір Німеччини.

Про цей же нюанс пише засновник Conflict News Кайл Глен.

A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4