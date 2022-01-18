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Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю, облітаючи Німеччину

Вівторок, 18 січня 2022, 10:47
Рух британських транспортних літаків, ілюстрація з Twitter George Allison

Велика Британія почала постачати Україні протитанкову зброю, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters та The Guardian

Деталі: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що перші системи вже були доставлені 17 січня, а невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання протягом короткого періоду часу.

Воллес не уточнив кількість і тип озброєння, яке відправляється, але сказав: "Це не є стратегічною зброєю і не становить загрози для Росії. Їх потрібно використовувати для самооборони".

"Вони ближнього радіуса дії… але вони можуть змусити людей зупинитися і задуматися, що вони роблять, і якщо танки ввійдуть в Україну, вторгнуться в неї, то вони стануть частиною захисного механізму", – сказав міністр.

Британський журналіст Джордж Еллісон написав у Twitter, що британські транспортні літаки C-17 перевозять легке протитанкове озброєння в Україну.

Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом, оминаючи повітряний простір Німеччини. 

Про цей же нюанс пише засновник Conflict News Кайл Глен. 

Німеччина, ймовірно, відмовила у праві на проліт над своєю територією.

Видання "The Guardian" пише, що доставляють, швидше за все, ручну легку протитанкову зброю нового покоління з дальністю стрільби в кілька сотень метрів.

Ця зброя – не така потужна, як протитанкові ракети Javelin, що поставляються США в Україну з 2018 року, але може вивести з ладу танк, вдаривши по ньому згори.

Теми: зброяВелика БританіяУкраїнаРосіявійна
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