В Україні – 12 815 випадків Covid за добу, рівень госпіталізацій теж зріс
За добу 18 січня в Україні зафіксували 12 815 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 і 163 смерті від неї, госпіталізували 2 401 особу.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Одужали за минулу добу 5 413 осіб.
Серед 12,8 тисячі нових хворих – 1 422 дитини, 464 медпрацівники.
Найбільше хворих в цей вівторок зареєстрували в Івано-Франківській області (1575), ув Києві (1268) та у Львівській області (956).
Найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (19), в Києві (12) та у Чернігівській області (11).
Захворюваність і рівень госпіталізацій зростають.
Напередодні за добу було виявлено 8 558 випадків Covid, госпіталізували 1 125 хворих, померли 188 пацієнтів. Тиждень тому, за 11 січня, коронавірус виявили у 7 117 осіб, у лікарні поклали 1 898 осіб, летальних випадків зареєстрували 193.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 780 903 рази. Одужань зафіксували 3 567 336, смертей – 98 712.