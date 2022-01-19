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В Україні – 12 815 випадків Covid за добу, рівень госпіталізацій теж зріс

Середа, 19 січня 2022, 07:28
В Україні – 12 815 випадків Covid за добу, рівень госпіталізацій теж зріс
Динаміка захворюваності й смертності від Covid, дашборд УП

За добу 18 січня в Україні зафіксували 12 815 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 і 163 смерті від неї, госпіталізували 2 401 особу.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Одужали за минулу добу 5 413 осіб.

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Серед 12,8 тисячі нових хворих – 1 422 дитини, 464 медпрацівники.

Найбільше хворих в цей вівторок зареєстрували в Івано-Франківській області (1575), ув Києві (1268) та у Львівській області (956).

Найбільше летальних випадків – у Дніпропетровській області (19), в Києві (12) та у Чернігівській області (11). 

ВІДЕО ДНЯ

Захворюваність і рівень госпіталізацій зростають.

Напередодні за добу було виявлено 8 558 випадків Covid, госпіталізували 1 125 хворих, померли 188 пацієнтів. Тиждень тому, за 11 січня, коронавірус виявили у 7 117 осіб, у лікарні поклали 1 898 осіб, летальних випадків зареєстрували 193.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 780 903 рази. Одужань зафіксували 3 567 336, смертей – 98 712.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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