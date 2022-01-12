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За добу 7 117 хворих на Covid і 1 898 госпіталізованих в Україні

Середа, 12 січня 2022, 08:25
Епідемія Covid, дашборд УП

За добу 11 січня в Україні зафіксували 7 117 випадків захворювання на Covid-19, у лікарні поклали 1 898 осіб, летальних випадків зареєстрували 193. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Одужали від коронавірусної хвороби минулої доби 8 077 осіб.

Серед нових хворих 409 дітей і 160 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання у цей вівторок виявили в Києві (1151), Івано-Франківській (502), Сумській (445), Вінницькій (435) та Львівській (386) областях. 

Найбільше смертей від коронавірусу зареєстрували у Запорізькій (20), Київській (17), Дніпропетровській (16) областях, у Києві й Полтавський області (по 14).

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 716 988 разів, одужань було 3 530 624, померли ж 97 737 хворих.

Нагадаємо: Національна академія наук України заявила, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на Covid-19. У МОЗ прогнозують, що пік хвилі припаде на лютий

10 січня у світі діагностували 2 809 570 нових випадків захворювання на коронавірус, що є новим рекордом.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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