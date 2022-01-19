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В Украине – 12 815 случаев Covid за сутки, уровень госпитализаций тоже вырос

Среда, 19 января 2022, 08:28
Динамика заболеваемости и смертности от Covid, дашборд УП

За сутки 18 января в Украине зафиксировали 12 815 случаев коронавирусной болезни Covid-19 и 163 смерти от нее, госпитализировали 2 401 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выздоровели за минувшие сутки 5 413 человек.

Среди 12,8 тысяч новых больных – 1 422 ребенка, 464 медработника.

Больше всего больных в этот вторник зарегистрировали в Ивано-Франковской области (1575), в Киеве (1268) и во Львовской области (956).

Больше всего летальных исходов – в Днепропетровской области (19), в Киеве (12) и в Черниговской области (11).

Заболеваемость и уровень госпитализаций растут. 

Накануне за сутки было выявлено 8 558 случаев Covid, госпитализировали 1 125 больных, умерли 188 пациентов. Неделю назад, за 11 января, коронавирус обнаружили у 7 117 человек, в больницы положили 1 898 человек, летальных случаев зарегистрировали 193.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 780 903 раза. Выздоровлений зафиксировали 3 567 336, смертей – 98 712.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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