САП хоче конфіскувати у судді квартиру у Києві і машину: є сумнів, що куплені законно

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави квартиру і машину судді одного з райсудів Київської області, законність походження яких викликає сумніви.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно САП: "САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 5,7 млн гривень".

Деталі: За даними детективів НАБУ, суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень.

Водночас під час аналізу майнового стану та доходів судді з’ясувалося, що гроші, використані для придбання цих активів, він не міг заробити законно.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію в дохід держави на суму 5,7 млн гривень.

Про хід та результати розгляду САП обіцяє повідомити додатково.

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