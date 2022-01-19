САП хоче конфіскувати у судді квартиру у Києві і машину: є сумнів, що куплені законно
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави квартиру і машину судді одного з райсудів Київської області, законність походження яких викликає сумніви.
Джерело: САП у Facebook
Дослівно САП: "САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 5,7 млн гривень".
Деталі: За даними детективів НАБУ, суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень.
Водночас під час аналізу майнового стану та доходів судді з’ясувалося, що гроші, використані для придбання цих активів, він не міг заробити законно.
У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію в дохід держави на суму 5,7 млн гривень.
Про хід та результати розгляду САП обіцяє повідомити додатково.
Передісторія:
- У листопаді 2019 року набув чинності закон щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.
- У серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активами та стягнув в дохід держави понад 1,2 млн гривень, що належали народному депутату Іллі Киві. За даними поданої декларації, ці кошти Кива отримав від передання в оренду жомової ями попри те, що не був власником цього об’єкта.
- Водночас у жовтні 2021 року ВАКС відмовив прокурорам САП у конфіскації елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця. У квітні 2021 року журналісти "Схем" виявили в декларації Волинця, що він придбав трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на Печерську в Києві. Її вартість сягала понад 7 млн гривень. При цьому з огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 млн гривень.