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САП хоче конфіскувати у судді квартиру у Києві і машину: є сумнів, що куплені законно

Середа, 19 січня 2022, 11:08
Фото pixabay.com

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави квартиру і машину судді одного з райсудів Київської області, законність походження яких викликає сумніви.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно САП: "САП заявлено черговий позов в рамках реалізації інституту цивільної конфіскації на суму 5,7 млн гривень".

Деталі: За даними детективів НАБУ, суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень.

Водночас під час аналізу майнового стану та доходів судді з’ясувалося, що гроші, використані для придбання цих активів, він не міг заробити законно.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про конфіскацію в дохід держави на суму 5,7 млн гривень.

Про хід та результати розгляду САП обіцяє повідомити додатково.

Передісторія:

  • У листопаді 2019 року набув чинності закон щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.
  • У серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованими активами та стягнув в дохід держави понад 1,2 млн гривень, що належали народному депутату Іллі Киві. За даними поданої декларації, ці кошти Кива отримав від передання в оренду жомової ями попри те, що не був власником цього об’єкта.
  • Водночас у жовтні 2021 року ВАКС відмовив прокурорам САП у конфіскації елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця. У квітні 2021 року журналісти "Схем" виявили в декларації Волинця, що він придбав трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на Печерську в Києві. Її вартість сягала понад 7 млн гривень. При цьому з огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 млн гривень.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратуранерухомістьсуддекларації
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