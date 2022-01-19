САП хочет конфисковать у судьи квартиру в Киеве и машину: есть сомнение, что куплены законно

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства квартиру и машину судьи одного из райсудов Киевской области, законность происхождения которых вызывает сомнения.

Источник: САП в Facebook

Дословно САП: "САП заявлен очередной иск в рамках реализации института гражданской конфискации на сумму 5,7 млн. гривен".

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Детали: По данным детективов НАБУ, судья через третьих лиц фактически получил в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых достигает 6,7 млн. гривен.

В то же время при анализе имущественного положения и доходов судьи выяснилось, что деньги, использованные для приобретения этих активов, он не мог заработать законно.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о конфискации в доход государства на сумму 5,7 млн. гривен.

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О ходе и результатах рассмотрения САП обещает сообщить дополнительно.

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