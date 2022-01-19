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САП хочет конфисковать у судьи квартиру в Киеве и машину: есть сомнение, что куплены законно

Среда, 19 января 2022, 11:08
Фото pixabay.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взыскать в доход государства квартиру и машину судьи одного из райсудов Киевской области, законность происхождения которых вызывает сомнения.

Источник: САП в Facebook

Дословно САП: "САП заявлен очередной иск в рамках реализации института гражданской конфискации на сумму 5,7 млн. гривен".

Детали: По данным детективов НАБУ, судья через третьих лиц фактически получил в собственность квартиру в Киеве площадью 142 кв. м и автомобиль, общая стоимость которых достигает 6,7 млн. гривен.

В то же время при анализе имущественного положения и доходов судьи выяснилось, что деньги, использованные для приобретения этих активов, он не мог заработать законно.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о конфискации в доход государства на сумму 5,7 млн. гривен.

О ходе и результатах рассмотрения САП обещает сообщить дополнительно.

Предыстория:

  • В ноябре 2019 года вступил в силу закон о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.
  • В августе 2021 года ВАКС признал необоснованными активами и взыскал в доход государства более 1,2 млн. гривен, принадлежавших народному депутату Илье Киве. По данным поданной декларации, эти средства Кива получил от передачи в аренду жемовой ямы, несмотря на то, что не был владельцем этого объекта.
  • Вместе с тем в октябре 2021 года ВАКС отказал прокурорам САП в конфискации элитной квартиры народного депутата из "Батькивщины" Михаила Волынца. В апреле 2021 года журналисты "Схем" обнаружили в декларации Волынца, что он приобрел трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на Печерске в Киеве. Ее стоимость достигала более 7 млн ​​гривен. При этом учитывая законные доходы депутата, ему не хватало на квартиру около 3 млн гривен.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратуранедвижимостьсуддекларации


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