На конференцію Зеленського з послами в Карпатах пішло понад 6 млн грн

На організацію конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", що відбулася наприкінці грудня в Івано-Франківській області, державні органи витратили щонайменше 6,1 млн грн, обійшовши тендери.

Джерело: проєкт Dozorro

Деталі: Закупівлі здійснювали Міністерство закордонних справ, Державне управління справами та парк "Синьогора", у якому проходив перший день заходу.

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МЗС провело три переговорні процедури на послуги з організації двох окремих днів конференції та кейтеринг. Підряди отримали ДО "Резиденція "Синьогора"" (1,1 млн грн) ТОВ "Фірма "Надія" (2,25 млн грн) та ДП "Гарант-Сервіс" (1,47 млн грн).

Готель "Надія", згідно з обґрунтуванням застосування переговорної процедури, був єдиним в Івано-Франківську, що задовольняв технічні вимоги: мав достатньо номерів, конференц-зали і міг забезпечити харчування учасників. Замовник розглядав 20 варіантів у місті.

"Синьогору" і ДП "Гарант-Сервіс" обрали, бо вони створені спеціально для обслуговування таких подій.

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Окремо на частину конференції в с. Гута ще понад 1 млн грн витратило Державне управління справами.

Найбільше коштів пішло на різну техніку, зокрема мультимедійну і кліматичну (понад 445 тис. грн) та оформлення локації з облаштуванням сцени, тентів тощо (понад 416 тис. грн).

Також для заходу ДУС закупило кейтерингові послуги, тематичне оформлення, меблі та відеозйомку.

Послуги з перевезення учасників конференції оплатив сам парк "Синьогора" (майже 100 тис. грн). Послуги замовили у ФОП Гунько А. В. двома договорами з різними кодами CPV.

Так само по декілька договорів отримали і підрядники ДУС: 4 договори на забезпечення звукової апаратури на заході і 10 договорів на облаштування локації (сцена, різні металеві і дерев’яні конструкції тощо).

Пряма мова фахівця з публічних закупівель проєкту Dozorro Ярослава Пилипенка: "Це схоже на ухилення від проведення спрощених закупівель. Замовник розбиває послуги на договори до 50 тисяч гривень, щоб їх можна було укласти поза Prozorro. Для цього підбирають різні коди CPV і прописують різні назви.

Досить важко довести, що це порушення. Держаудитслужба зазвичай навіть не береться перевіряти такі випадки".

Нагадаємо: Конференція послів України відбулася 21-22 грудня. Захід відкрив президент Володимир Зеленський, який окреслив українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

У другий день конференції пройшли пленарні сесії за участю прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Саме підготовкою цього дипломатичного заходу пояснював президент свій візит наприкінці листопада до "Синьогори", коли летів із Києва до Гути гвинтокрилами ДСНС. Резиденцію він відвідав разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, у якого тоді саме був день народження.

Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах