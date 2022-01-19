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На конференцию Зеленского с послами в Карпатах ушло более 6 млн грн

Среда, 19 января 2022, 11:29
На конференцию Зеленского с послами в Карпатах ушло более 6 млн грн
Фото Офиса президента

На организацию конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая состоялась  в конце декабря в Ивано-Франковской области, государственные органы потратили не менее 6,1 млн грн, обойдя тендеры.

Источник: проект Dozorro

Детали: Закупки осуществляли Министерство иностранных дел, Государственное управление делами и парк "Синегора", в котором проходил первый день мероприятия.

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МИД провел три переговорных процедуры на услуги по организации двух отдельных дней конференции и кейтерингу. Подряды получили ГО "Резиденция "Синегора"" (1,1 млн грн) ООО "Фирма "Надія" (2,25 млн грн) и ГП "Гарант-Сервис" (1,47 млн ​​грн).

Отель "Надія", согласно обоснованию применения переговорной процедуры, был единственным в Ивано-Франковске, который удовлетворял технические требования: имел достаточно номеров, конференц-залы и мог обеспечить питание участников. Заказчик рассматривал 20 вариантов в городе.

"Синегору" и ГП "Гарант-Сервис" выбрали, потому что они созданы специально для обслуживания таких событий.

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Отдельно на часть конференции в с. Гута еще более 1 млн грн потратило Государственное управление делами.

Больше всего средств пошло на разную технику, в том числе мультимедийную и климатическую (более 445 тыс. грн) и оформление локации с обустройством сцены, тентов и т.п. (более 416 тыс. грн).

Также для мероприятия ГУД закупило кейтеринговые услуги, тематическое оформление, мебель и видеосъемку.

Услуги по перевозке участников конференции оплатил сам парк "Синегора" (около 100 тыс. грн). Услуги заказали у ФЛП Гунько А. В. двумя договорами с разными кодами CPV.

Так же по нескольку договоров получили и подрядчики ГУД: 4 договора на обеспечение звуковой аппаратуры на мероприятии и 10 договоров на обустройство локации (сцена, различные металлические и деревянные конструкции и т.п.).

 

Прямая речь специалиста по публичным закупкам проекта Dozorro Ярослава Пилипенко: "Это похоже на уклонение от проведения упрощенных закупок. Заказчик разбивает услуги на договоры до 50 тысяч гривен, чтобы их можно было заключить вне Prozorro. Для этого подбирают разные коды CPV и прописывают разные названия.

Достаточно сложно доказать, что это нарушение. Госаудитслужба обычно даже не берется проверять такие случаи".

Напомним: Конференция послов Украины прошла 21-22 декабря. Мероприятие открыл президент Владимир Зеленский, который очертил украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Во второй день конференции прошли пленарные сессии с участием премьер-министра, главы Верховной Рады и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Именно подготовкой этого дипломатического мероприятия объяснял президент свой визит в конце ноября в "Синегору", когда летел из Киева в Гуту вертолетами ГСЧС. Резиденцию он посетил вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, у которого тогда как раз был день рождения.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Темы: Зеленскийдипломатические отношенияденьгибюджетИвано-Франковская область
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