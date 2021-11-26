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Зеленський підтвердив, що літав у Гуту з Єрмаком, але каже - "без циган і ведмедів"

П'ятниця, 26 листопада 2021, 16:01
Зеленський підтвердив, що літав у Гуту з Єрмаком, але каже - без циган і ведмедів
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада, літав разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

Джерело: Зеленський під час пресмарафону 26 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента УП щодо останнього розслідування про ювілей Єрмака

Деталі: Глава держави поскаржився, що "завдяки кореспонденту УП не має можливості жити особистим життям", оскільки той відстежує його пересування. Зеленський дорікнув також, що через це "діти президента вимушені скрізь перебувати під охороною".

Зеленський також нарікає, що завдяки кореспонденту УП, світ дізнається, що президентський літак наразі несправний, тому глава держави не може ним скористатися, а тому, мовляв, звернувся до ДСНС і отримав підтвердження, що може скористатися її гвинтокрилами.

Президент заявив, що полетів у Гуту ввечері п’ятниці "з родиною, щоб відпочити, адже в Києві, мовляв, не залишилось місця, де він може це зробити". Його супроводжував ще один гвиноткрил – за протоколами безпеки.

Але й там, за словами глави держави, він займався підготовкою форуму для працівників дипломатичної служби, що запланований на кінець грудня.

Президент підтвердив, що в неділю 21 листопада полетів до Києва, де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті. Зеленський підтвердив, що з ним був глава Офісу президента Андрій Єрмак, а якихось "приватних гостей" не було.

Зеленський натякнув, що Єрмак відмовився від святкування ювілею 21 листопада, у Гуту "циган не викликали, ведмедів не викликали, але і журналіста УП теж не викликали".

Також президент нагадав, що "Синьогора" - захищений об’єкт, і журналіст УП, мовляв, порушив закон, запускаючи дрон над ним.

Що передувало: Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі УП запевнив, що святкував своє 50-річчя у понеділок із батьками. При цьому він висловився, що в Гуті був 19 та 20 листопада.

Знати більшеЄрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Святкування тривали 4 дні, серед гостей помітили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Президент і керівник його офісу прибули до Києва в неділю, щоб відвідати офіційні заходи до Дня гідності та свободи, а потім повернулися до Карпат приватним літаком.
  • Офіс президента оприлюднив реакцію, заперечивши перебування президента на території резиденції ввечері в неділю, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
  • Згодом сам Єрмак написав пост, у якому заперечив окремі факти з розслідування УП, однак не прояснив, де він перебував у свій день народження, 21 листопада.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийАндрій Єрмак
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