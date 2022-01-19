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Одна з областей наблизилася до "червоної" зони – Ляшко

Середа, 19 січня 2022, 13:02
Одна з областей наблизилася до червоної зони – Ляшко
ВІКТОР ЛЯШКО, ФОТО: МОЗ

Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна", МОЗ

Деталі: Окрім Івано-Франківської області, в "помаранчевій" зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

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Ляшко зазначив, що Рівненська, Сумська та Чернівецька області потрапили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на COVID-19.

Водночас в Івано-Франківській області до показника тестування додалося і перевищення індикаторного показника за рівнем госпіталізації та динамікою госпіталізацій.

Пряма мова Ляшка: "Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації у сфері пацієнтів, яким поставлено діагноз COVID-19".

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Більше деталей: Згідно з даними МОЗ, Івано-Франківська область "червоніє" за трьома показниками - нові випадки, рівень госпіталізація та її динаміка.

 

Нагадаємо: За добу 18 січня в Україні зафіксували 12 815 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 і 163 смерті від неї.

Теми: Ляшко ВікторМОЗкоронавірусІвано-Франківська область
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