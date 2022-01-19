Одна з областей наблизилася до "червоної" зони – Ляшко

Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна", МОЗ

Деталі: Окрім Івано-Франківської області, в "помаранчевій" зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

Ляшко зазначив, що Рівненська, Сумська та Чернівецька області потрапили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на COVID-19.

Водночас в Івано-Франківській області до показника тестування додалося і перевищення індикаторного показника за рівнем госпіталізації та динамікою госпіталізацій.

Пряма мова Ляшка: "Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації у сфері пацієнтів, яким поставлено діагноз COVID-19".

Більше деталей: Згідно з даними МОЗ, Івано-Франківська область "червоніє" за трьома показниками - нові випадки, рівень госпіталізація та її динаміка.

Нагадаємо: За добу 18 січня в Україні зафіксували 12 815 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 і 163 смерті від неї.