Одна из областей приблизилась к "красной" зоне – Ляшко

Ивано-Франковская область приблизилась к внедрению красного уровня эпиднебезопасности COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, цитируемого "Интерфакс-Украина", Минздрав

Детали: Кроме Ивано-Франковской области, в оранжевой зоне уже находятся Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.

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Ляшко отметил, что Ровенская, Сумская и Черновицкая области попали в "оранжевый" уровень эпидемической опасности из-за большого процента выявленных инфицированных среди всех протестированных на COVID-19.

В то же время в Ивано-Франковской области к показателю тестирования добавилось и превышение индикаторного показателя по уровню госпитализации и динамике госпитализаций.

Прямая речь Ляшко: "Эти показатели свидетельствуют о росте темпов госпитализации в сфере пациентов, которым поставлен диагноз COVID-19".

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Больше деталей: Согласно данным Минздрава, Ивано-Франковская область "краснеет" по трем показателям - новые случаи, уровень госпитализации и ее динамика.