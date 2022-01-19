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Арестович заявив, що йому з владою "не по дорозі"

Середа, 19 січня 2022, 16:52
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив про намір звільнитися, оскільки впевнений, що йому із чинною владою "не по дорозі".

Джерело: Арестович у Facebook

Пряма мова Арестовича: "Знаєте, я не збирався звільнятися.

У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг.

Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість стосовно мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше).

Але слабкості я вибачити не можу.

Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з нею вже точно не по дорозі".

Деталі: Арестович розкритикував владу, заявивши, що держава, в якій "силовики отримують менше, ніж прибиральниці", майбутнього немає.

Також він зазначив, що держава, в якій загиблому військовому чи поліцейському не присвоюють наступне військове чи спеціальне звання, і довічну пенсію сім'ї не призначають, не має майбутнього.

Передісторія:

  • Днями Арестович повідомив ЗМІ, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Досі Офіс президента не підтвердив звільнення Арестовича.

Українська правда
Теми: ТКГОфіс президента
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