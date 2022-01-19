Арестович заявил, что ему с властью "не по пути"

Спикер Тристоронней контактной группы Алексей Арестович заявил о намерении уволиться, поскольку уверен, что ему с нынешней властью "не по пути".

Источник: Арестович в Facebook

Прямая речь Арестовича: "Знаете, я не собирался увольняться.

В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог.

Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое).

Но слабости я простить не могу.

Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути".

Детали: Арестович раскритиковал власть, заявив, что у государства, в котором "силовики получают меньше, чем уборщицы", будущего нет.

Также он отметил, что государство, в котором погибшему военному или полицейскому не присваивают следующее воинское или специальное звание, и пожизненную пенсию семье не назначают, не имеет будущего.

Предыстория: