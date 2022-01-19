У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

Депутати від фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання терористичних "ЛНР" та "ДНР".

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади".

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Деталі: Автори назвали цей крок "обґрунтованим та морально виправданим".

За їх словами, визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту цих народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік. Це також допоможе зміцненню миру та регіональної стабільності та започаткує процес міжнародного визнання обох держав.

Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

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Чому це важливо: У ЗМІ, в тому числі й закордонних, лунають повідомлення, що Росія наразі намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

Нагадаємо: Урядові експерти Міністерства культури та інформаційної політики мають дані, що російські військові готують провокацію на Водохреща 19 січня через обстріл цивільного населення під час святкування.