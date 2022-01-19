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В Госдуме просят Путина признать "республики" ОРДЛО

Среда, 19 января 2022, 18:22
фото: тасс

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористические "ЛНР" и "ДНР".

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти".

Детали: Авторы назвали этот шаг "обоснованным и морально оправданным".

По их словам, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты этих народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Это также поможет укреплению мира и региональной стабильности и положит начало процессу международного признания обоих государств.

Кроме того, депутаты призвали как можно скорее начать переговоры с "ДНР" и "ЛНР" для "создания правовой основы межгосударственных отношений".

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

 

Напомним: Правительственные эксперты Министерства культуры и информационной политики имеют данные, что российские военные готовят провокацию через обстрел гражданского населения в ходе празднования Крещения 19 января.

Темы: РосcиявойнаДонбассОРДЛОоккупация


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