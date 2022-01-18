Росія готує провокацію на Водохреща біля Донецька – урядові експерти

Російські бойовики з прапором так званої "ДНР біля Світлодарська в 2015 році. Фото: getty images

Урядові експерти Міністерства культури та інформаційної політики мають дані, що російські військові готують провокацію на Водохреща 19 січня через обстріл цивільного населення під час святкування.

Джерело: сайт Центру стратегічних комунікацій Мінкульту

Дослівно: "Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька

Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації".

Мапа, на якій вказано місце можливої провокації Фото: Центр стратегічних комунікацій МКІП України

Деталі: Експерти вважають, що обстріл російські бойовики планують із шахти ім. Челюскінців, яка розташована менш, ніж два кілометр від ставка.

Щоби замаскувати напрям обстрілів, бойовики планують увімкнути головний вентилятор на шахті, який перед цим вмикали 15 січня.

На думку експертів Центру, російські військові можуть і підірвати шахту озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями.

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