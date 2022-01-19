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У Білорусі затримали журналіста й письменника Квятковського

Середа, 19 січня 2022, 21:50
Затриманий Квятковський. Фото: білоруська служба "Радіо Свобода"

Силовики в Білорусі затримали журналіста й письменника Северина Квятковського.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Квятковський нещодавно повернувся з-за кордону до Білорусі. Силовики затримали його 19 січня поруч із домом.

Квятковський працював у "Радіо Свобода" з 2002 по 2008 рік, а з 2012 роки писав власний блог для білоруської служби. Перед цим працював у білоруській службі "Польського радіо" та газеті "Наша ніва".

Він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Союзу білоруських журналістів.

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Що було раніше: Наприкінці грудня силовики виламали двері до помешкання журналіста білоруської служби "Радіо Свобода" Олега Груздиловича й затримали його. У цей же день Інтернет-ресурси медіа силовики визнали "екстремістськими".

Українська правда
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