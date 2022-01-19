В Беларуси задержан журналист Северин Квятковский

Силовики в Беларуси задержали журналиста и писателя Северина Квятковского.

Источник: беларуская служба "Радио Свобода"

Детали: Квятковский недавно вернулся из-за границы в Беларусь. Силовики задержали его 19 января рядом с домом.

Квятковский работал в Радио Свобода с 2002 по 2008 год, а с 2012 года писал собственный блог для белорусской службы. Перед этим работал в белорусской службе "Польского радио" и газете "Наша ніва".

Он является членом Белорусской ассоциации писателей, ПЭН-центра и Союза белорусских журналистов.

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Что было раньше: В конце декабря силовики выломали дверь в квартиру журналиста белорусской службы "Радио Свобода" Олега Груздиловича и задержали его. В этот же день Интернет-ресурсы медиа силовики признали "экстремистскими".