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Після кібератаки відновив роботу реєстр МТСБУ

Четвер, 20 січня 2022, 02:50
Після кібератаки відновив роботу реєстр МТСБУ
фото: Getty Images

Відновив роботу реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), який під час кібератаки "зламали" в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Джерело: Держспецзв’язку в Телеграм

Дослівно: "Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Інформація про автоцивілку відображаються в додатку Дія.

Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. 
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
  • Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів. 
  • СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну.

Українська правда
Теми: хакерикібербезпека
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