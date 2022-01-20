Після кібератаки відновив роботу реєстр МТСБУ

Відновив роботу реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), який під час кібератаки "зламали" в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Джерело: Держспецзв’язку в Телеграм

Дослівно: "Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Інформація про автоцивілку відображаються в додатку Дія.

Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ".

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