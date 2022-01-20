Після кібератаки відновив роботу реєстр МТСБУ
Четвер, 20 січня 2022, 03:50
Відновив роботу реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), який під час кібератаки "зламали" в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.
Джерело: Держспецзв’язку в Телеграм
Дослівно: "Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Інформація про автоцивілку відображаються в додатку Дія.
Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ".
Передісторія:
- Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.
- У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
- Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.
- СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну.
Українська правда