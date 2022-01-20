После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ

Возобновил работу реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), который во время кибератаки "взломали" в ночь с 13 на 14 января 2022 года.

Источник: Госспецсвязи в Телеграмм

Дословно: "Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Информация о страховке отображается в приложении Дія.

Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ".

Предыстория: