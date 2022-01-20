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После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ

Четверг, 20 января 2022, 02:50
После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ
фото: Getty Images

Возобновил работу реестр Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), который во время кибератаки "взломали" в ночь с 13 на 14 января 2022 года.

Источник: Госспецсвязи в Телеграмм

Дословно: "Граждане могут получать онлайн-сервисы, относящиеся к данным о полисах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

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Информация о страховке отображается в приложении Дія.

Также соответствующую информацию можно получить на сайте МТСБУ".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
  • Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

Украинская правда
Темы: хакерыкибербезопасность
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