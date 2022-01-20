Штаб ООС: Дві доби поспіль на Донбасі зберігається "тиша"
Четвер, 20 січня 2022, 07:17
Упродовж 19 січня і станом на ранок 20 в зоні проведення ООС окупанти не порушували режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".
Нагадаємо: 18 січня в зоні проведення ООС окупанти також не порушували режиму припинення вогню.
Українська правда