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Штаб ООС: Дві доби поспіль на Донбасі зберігається "тиша"

Четвер, 20 січня 2022, 07:17
фото: штаб ООС

Упродовж 19 січня і станом на ранок 20 в зоні проведення ООС окупанти не порушували режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: 18 січня в зоні проведення ООС окупанти також не порушували режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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